Man vernielt woning en auto's in Gendt met verreiker

Volgens de politie is de verdachte gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op welke manier hij betrokken is bij de woning of het aangrenzende bedrijf is niet bekend en onderdeel van het politie-onderzoek. Meerdere betrokkenen spreken van problemen in de relationele sfeer. Of de man bij zijn actie gewond is geraakt of zichzelf heeft verwond is ook nog onduidelijk.



Bij het incident werd het dak van het huis vernield en ook de pui raakte beschadigd. De bewoners van het pand raakten daarbij niet gewond. Volgens de politie heeft een bewoonster het huis veilig kunnen verlaten en zijn er verder geen slachtoffers gevallen.



Het huis ligt op een bedrijventerrein. Op het bedrijfsterrein rondom het huis is schade aan meerdere auto's waaronder een busje en een BMW.