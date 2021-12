Man woest over verbreken contact, hijgt jarenlang in telefoon van alleenstaande moeder

Farmers Defence Force haalt bakzeil in rechtszaak tegen Kaag

De rechtbank in Den Haag heeft de klachten van de Farmers Defence Force over politica Sigrid Kaag afgewezen. FDF meende dat Kaag in de media onrechtmatige uitlatingen had gedaan en eiste 30.000 euro immateriële schadevergoeding. De kantonrechter heeft de vorderingen woensdag afgewezen.

1 december