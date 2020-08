Manege blijkt Nederlands grootste cocaïnewasserij, 13 Colombianen gepakt

VideoDe politie heeft in een omgebouwde paardenmanege in het Drentse Nijeveen de grootste cocaïnewasserij in Nederland ooit ontmanteld. In het drugslab werd cocaïne geproduceerd vanuit zogenoemd dragersmateriaal, zoals kleding. De politie heeft zeventien verdachten aangehouden.

In een cocaïnewasserij wordt geen cocaïne gemaakt, maar wordt de drug wel bewerkt voor verdere verkoop. Naast tienduizenden liters aan chemicaliën, troffen de agenten afgelopen vrijdag ook zo’n 100 kilo cocaïnebase. In Apeldoorn werd 120.000 kilo dragermateriaal gevonden.

Cocaïne wordt vaak verstopt in andere producten. Dat gebeurt zo goed dat het verweven is met die producten, waardoor smokkelen makkelijker gaat. De coke zit bijvoorbeeld verweven in kleding. Vloeibare cocaïne is dan op de kledingstukken gegoten. Het poeder is zo niet meer zichtbaar. In andere wasserijen werd coke eerder ontdekt in bijvoorbeeld shampoo, satésaus of washandjes.

In de cocaïnewasserij is het zaak de onzichtbare coke, de ‘cocaïnebase’ weer uit de producten te halen. Dat gebeurt in uitgebreid proces en met allerlei chemicaliën. De producten die gebruikt worden zijn ook vaak te vinden in drugslabs: beide ruimtes lijken daarom op elkaar. Aan het einde van het proces blijft de coke als poeder over: de vorm waarin we het kennen en zoals het uiteindelijk bij de gebruiker in de neus belandt.

Volledig scherm Het terrein waarop de cocaïnewasserij stond. © Dagblad van het Noorden De politie viel vrijdag ook loodsen binnen in Elshout en in Apeldoorn. In totaal zijn zeventien verdachten aangehouden: zestien personen bij de cocaïnewasserij en één in Apeldoorn. Ook de eigenaar van het terrein is opgepakt. Volgens Dagblad van het Noorden gaat het om een 64-jarige paardenfokker en -handelaar. Buren omschrijven hem als een gewone man, die vaak zijn gezicht op straat en op het tegenovergelegen akkerland liet zien.



Van de zeventien verdachten hebben er drie de Nederlandse nationaliteit. Dertien personen komen uit Colombia en één heeft de Turkse nationaliteit. Ze worden verdacht van de productie van drugs en zullen morgen en overmorgen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Na de inval in het lab moest de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) het chemische proces voorzichtig stoppen en het materiaal afvoeren. Dit proces nam drie dagen in beslag.

André van Rijn, hoofdinspecteur van LFO: ,,Het betreft hier het grootste cocaïnelaboratorium dat ooit in Nederland is aangetroffen. Gezien het aantal mensen dat er werkte, de installaties, de grootte, de inrichting en de apparatuur, schatten we de productiecapaciteit op 150 tot 200 kilo cocaïne per dag. Dit aantal staat gelijk aan een straatwaarde van tussen de 4,5 en 6 miljoen euro.”

