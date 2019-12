Mannen nat en onderkoeld uit trein gehaald

De hulpdiensten hebben vanochtend drie kletsnatte en onderkoelde mannen uit een trein in Venlo gehaald. Volgens de brandweer was een van hen in Eindhoven te water geraakt en er door twee andere mensen uitgehaald. Het drietal stapte vervolgens op de trein naar Venlo. Daar zijn ze in het ziekenhuis aangehouden door de politie.

In de trein werden de kletsnatte mannen volgens de politie onwel. Ze zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling heeft de politie hen aangehouden. ,,Ze worden verdacht van zaken die zich in de nacht van zondag op maandag in Eindhoven hebben afgespeeld”, aldus een woordvoerder van de politie Limburg.



Het gaat om een inbraak in Eindhoven. Twee mannen zijn in de boeien geslagen en worden naar Eindhoven gebracht, de derde blijft nog in het ziekenhuis.

De brandweer heeft in de trein metingen naar gevaarlijke stoffen gedaan, maar daarvan was geen sprake, aldus de woordvoerder.

Het treinverkeer heeft volgens de hulpdiensten geen verdere vertraging opgelopen.

Brand

Vanmorgen woedde er in een andere trein in Limburg korte tijd brand, in een passagierstrein tussen Heerlen en Valkenburg. Volgens de brandweer Zuid-Limburg zijn alle reizigers in veiligheid gebracht en is de brand geblust.

De brand brak rond even na 06.30 uur door nog onbekende oorzaak uit aan de voorkant van de Arriva-trein. Die werd ter hoogte van het station Voerendaal stilgezet. Volgens spoorbeheerder ProRail is de brand door treinpersoneel geblust.