Marcel (50) stierf drie dagen na aanhouding: ‘We missen hem, hij was een superpapa’

Bij tante Macy (27) op schoot zit de jongste telg van de familie. Liam, nog geen jaar oud. Het allereerste kleinkind van Marcel. Of eigenlijk, een stiefkleinkind. Het maakte Marcel niet uit. Hij was dol op hem. Het is ook precies zoals het gezin van Marcel in elkaar zit. Liams moeder is Maria. En deze 30-jarige aan het hbo afgestudeerde Haagse was al geboren toen Marcel een relatie kreeg met Maria’s moeder Veronica (50). Macy was er ook al.