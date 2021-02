Marcel bezoekt zijn moeder niet meer in het verpleeghuis: ‘Ze vergeet toch dat we geweest zijn’

LIVE: Schaats­koorts in Nederland, Veilig­heids­re­gio waarschuwt voor zwakker wordend ijs

16:29 De schaatskoorts is losgebarsten in het land. Mensen zijn vanochtend al vroeg het ijs opgegaan. Op verschillende plekken zorgt dat voor drukte. Veiligheidsregio’s roepen mensen op om in de eigen buurt te gaan schaatsen. Wat de massale trek naar de schaatsmeren betekent voor de verspreiding van het virus valt nog te bezien. Viroloog Ab Osterhaus en epidemioloog Frits Rosendaal hopen dat het meevalt, maar met zo veel mensen op de been is er een verhoogd risico dat het het aantal besmettingen oplaait, stellen ze. Volg hier het laatste nieuws over het winterse weer.