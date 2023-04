Marcel redde zijn buurvrouw uit brandend huis en is 1 van de 2850 Nederlanders die lintje kreeg

Iedereen kan het verschil maken, blijkt uit de lintjesregen waarmee woensdag precies 2850 Nederlanders in het zonnetje worden gezet. Zelfs als je nog een heel leven voor de boeg hebt, iemand hebt gered uit een brandend huis of duizenden coronatests hebt afgenomen.

Marco Peters uit Heerlen is met zijn 32 jaar de jongste gedecoreerde dit jaar. Hij is nu wethouder in Heerlen, maar was in 2010 nog net niet het jongste raadslid ooit in Nederland. Twaalf jaar lang vervulde hij die rol voor het CDA en na zo’n lange periode krijgt ieder raadslid automatisch een Koninklijke onderscheiding.

Hoe anders is dat voor Harrie Saes (93) uit Weert. Hij heeft maar liefst 76 jaar moeten wachten op een eerbetoon voor zijn liefdadigheid. Al sinds 1947 is hij actief als vrijwilliger, toen nog vooral bij de Harmonie en een zangvereniging. Het maakt hem dit jaar de oudste gedecoreerde.

Veruit de meeste lintjes gaan vandaag naar mensen zoals Limburger Saes. Het zijn Nederlanders die zich vrijwillig inzetten voor anderen. Slechts 5 procent van de 2850 gelukkigen krijgt een onderscheiding vanwege bijzondere verdiensten in een betaalde functie. Onder hen is bijvoorbeeld journalist Arendo Joustra, die behalve hoofdredacteur van Elsevier Weekblad ook belangeloos veel tijd steekt in talenten en initiatieven om onafhankelijke journalistiek te beschermen.

Ook Mitchell Esajas, een van de voormannen van protestbeweging Kick Out Zwarte Piet, heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij krijgt het lintje ‘voor verdiensten op het terrein van diversiteit en inclusie en de bestrijding van discriminatie en racisme’, aldus de Kanselarij der Nederlandse Orden, die over de onderscheidingen gaat. Esajas is een van de initiatiefnemers en leiders van The Black Archives, een centrum dat de geschiedenis van zwarte Nederlanders verzamelt.

Ook een lintje is er voor dj Johan Gielen uit Tiel. In 2020 reisde hij de wereld over om op festivals en in concertzalen zijn trance-muziek te draaien. Toen de coronapandemie uitbrak viel dat werk in een klap weg en meldde hij zich aan als corona-tester bij de GGD.



Wie uit jouw regio krijgen een dergelijke onderscheiding? Bekijk het in onderstaande zoektool:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Armoedebestrijding en levens redden

Opvallend is volgens het Kapittel - de organisatie die de lintjes toekent - dat bijzonder veel mensen zijn voorgedragen omdat ze zich vrijwillig hebben ingezet voor armoedebestrijding. Zo is daar Els van Boxtel uit Almere die mensen uit hun isolement probeert te halen en binnen 24 uur noodhulp geeft met haar stichting. Zo helpt ze tweehonderd gezinnen per jaar. Of Jan Janssen uit Veghel die een grote rol vervult voor de voedselbank in Veghel.

Quote Hij heeft niet alleen de buurvrouw gered, maar is ook haar hond gaan halen

Maar ook levensreddende acties kunnen een lintje opleveren. Marcel Lieferink uit Arnhem was op 10 januari dit jaar op weg naar de supermarkt toen hij zag dat de woning van zijn achterbuurvrouw in brand stond. Er was al een poging ondernomen om de vrouw uit de woning te redden, maar vanwege het gevaar moest dat worden gestaakt. Lieferink zag echter nog een kans en haalde thuis een ladder op waarmee hij over de schuur klom en later over een dak en op het balkon. Hij heeft niet alleen de buurvrouw gered, maar is ook haar hond gaan halen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ridder in Orde van Nederlandse Leeuw

Er zijn mensen die in hun vak speciale ontdekkingen hebben gedaan, of op een andere manier presteren, zoals Mihai Netea, hoogleraar experimentele geneeskunde. Hij leverde een doorslaggevende bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek tegen infectieziekten en immunologie. Netea is hiermee een van de negen mensen die dit jaar wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Verreweg de meesten (83%) worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het bijbehorende lintje mogen ze hun hele leven dragen, maar moeten ze daarna ook weer inleveren. Heel soms gaat een onderscheiding mee het graf in, ook al is dat eigenlijk niet de bedoeling.

Hoewel een onderscheiding voor veel mensen een grote eer is, zijn er ook altijd Nederlanders die geen zin hebben in deze poespas. De blijk van waardering kunnen ze weigeren, maar ze doen er verstandig aan daar goed over na te denken. Wie een koninklijke onderscheiding weigert, komt er daarna nooit meer voor in aanmerking.