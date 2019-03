Marco Kroon dronk alcohol, maar gebruikte geen drugs

Vrouwelij­ke raadsheer moet binnenkort raadsdame worden

17:39 De Hoge Raad staat welwillend tegenover een oproep van advocaten om in de rechtspraak voortaan ook vrouwelijke verwijswoorden te gebruiken. Advocaten Willem Jebbink en Rosa van Zijl stellen voor om vrouwelijke functionarissen in de rechtspraak en in wetteksten ook als zodanig aan te duiden. Nu wordt er veelal gesproken over een raadsman of raadsheer, ook al gaat het om een vrouw.