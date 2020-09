Marco Kroon verzet zich tegen wildplasboete na carnaval

De in opspraak geraakte oorlogsheld Marco Kroon gaf volmondig toe dat hij stond te wildplassen vorig jaar tijdens carnaval in Den Bosch. Toch is hij het niet eens met de boete die hij daarvoor kreeg. Daarom staat hij morgen wederom voor de rechter.

Alcohol in de man, wijsheid uit de pan, zo omschreef Kroon zijn eigen ‘kinderachtige gedrag’ tijdens het feest dat hem in grote problemen bracht toen agenten hem betrapten op wildplassen. Bij het uitschrijven van de boete liep de situatie zo uit de hand dat Kroon een kopstoot gaf aan een agent en zijn geslachtsdeel toonde. De rechter veroordeelde hem hiervoor tot een werkstraf van honderd uur. Een straf waar Kroon het niet mee eens is. Dit hoger beroep dient later dit jaar.

Van tafel

Maar de militair wil dat ook de wildplasboete zelf van tafel gaat. Advocaat Geert-Jan Knoops schermde tijdens de strafzaak van Marco Kroon al met een rapport waarin een deskundige concludeerde dat er veel te weinig plaszuilen waren geplaatst in het centrum van Den Bosch. Kroon leidt bovendien aan een chronische urologische aandoening waardoor hij vaker naar het toilet moet dan de gemiddelde man. Kroon had wel willen plassen in een toilet, maar daar was het zo druk dat hij het niet meer hield. ,,En ik plas voor niemand in mijn broek’’, legde hij eerder al uit tegen de rechter.

Donderdag buigt de politierechter zich over de kwestie. Mogelijk heeft de uitkomst ook consequenties voor het hoger beroep van de strafzaak over de kopstoot. Als de boete ten onrechte is opgelegd, dan zou het ook zo kunnen zijn dat de arrestatie die daaruit volgde mogelijk niet rechtmatig is geweest, vindt advocaat Knoops. Hij heeft om die reden al meerdere malen gevraagd de juridische kwestie over de wildplasboete in de strafzaak over de kopstoot te mee te nemen, maar dat verzoek is steeds geweigerd.

Marco Kroon was door het incident ruim een jaar geschorst , maar is na zijn veroordeling voor de kopstoot inmiddels weer aan het werk. Hij houdt zich bij de landmacht bezig met veteranenzaken.