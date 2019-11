Marco van Basten: Ik bevond me op de bodem van mijn bestaan

De officiële doop van het boek, maandagavond in de Amsterdamse Stadsschouwburg, in aanwezigheid van vrienden en oud-collega’s, dáár kijkt Van Basten naar uit, maar ‘het circus eromheen’ roept bij hem enige weerstand op.



En dan was er vorig weekeinde ook nog de giftige combinatie van een verbale uitglijder en een per ongeluk openstaande microfoon, tijdens een wedstrijdanalyse bij Fox Sports. Een misplaatste grap, erkende hij meteen - maar de verontwaardiging over een gevalletje ‘oliedomme voetbalhumor’ was toen al all over the place, met een berisping van de sportzender als gevolg.