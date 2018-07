Marechaussee doet grote drugsvangst op marinierskazerne Doorn

Naar verluidt gaat het om zestien tassen met drugspakketten, die waren verstopt in een container afkomstig van de Antillen. De Marechaussee is ingeschakeld en heeft de partij van 'tientallen kilo's' veiliggesteld. De onderschepte partij drugs is naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd voor nader onderzoek.