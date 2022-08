Marechaussee haalt man van boord die foto deelt van neergestort vliegtuig: ‘Dit tolereren wij niet’

Met video / update Strandtent volledig uitgebrand in Rockanje: ‘We zijn er kapot van’

In strandtent Beachclub8, tussen de Eerste en Tweede Slag in Rockanje, is vrijdagochtend brand uitgebroken. De horecazaak viel niet meer te redden. De brandweer was nog enige tijd bezig geweest met nablussen, maar had rond 17.00 uur het vuur onder controle.

12 augustus