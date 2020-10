Marengo-proces hervat in zwaar beveiligde rechtbank De Bunker

De afgelopen maanden is het Marengo-proces veelvuldig in het nieuws geweest. Zo werd in augustus een inmiddels berucht proces-verbaal toegevoegd aan het dossier, waaruit zou blijken dat een aantal advocaten in de zomer van 2015 informatie zou hebben gelekt aan de organisatie van Taghi. De advocaten reageerden woedend en ontkenden in alle toonaarden.



Enkele weken later onthulde deze nieuwssite bovendien dat advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in juni 2019 op luchthaven Schiphol en in Dubai zijn geobserveerd door de politie. Dit nadat de politie een tip kreeg dat de twee advocaten de toen nog gezochte Taghi zouden ontmoeten. Dat bleek niet te kloppen, en opnieuw werd er vanuit de advocatuur woedend gereageerd. Ze stelden dat zij door het observeren door het Openbaar Ministerie in gevaar zijn gebracht. Bovendien had het OM de volgactie niet in het dossier opgenomen. De rechtbank besloot onlangs dat het OM meer informatie moet geven over deze opsporingsmethode.