Margreet zingt dierbaren nog één maal toe: Ik weet niet hoe vaak ik nog jarig zal zijn

Misschien had ze er meer mee moeten doen. ,,Maar ik kom uit een calvinistisch gezin van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’”, zegt Margreet Thannhauser (59). Als kind kwam het niet in haar op serieus werk te maken van haar zangtalent. Ze ging naar school in Zwolle en kwam daarna in dienst bij de bank waar haar zus ook werkte. Zingen deed ze tussen de bedrijven door, maar nooit ‘echt’. En misschien, formuleert ze het voorzichtig, heeft ze daar nu wel een heel klein beetje spijt van.



Later in het gesprek zal ze vertellen dat ze te lang deed wat mensen van haar verwachtten, dat ze pas op latere leeftijd voor zichzelf op durfde te komen. ,,Ik was niet zo autonoom.’’ De omslag kwam gelukkig op tijd. Dankzij een paar bijzondere wendingen in haar leven leerde ze zichzelf veel beter kennen en durfde ze haar hart te volgen. ,,Ik ben sterker geworden. Ik denk zelfs dat ik mijn ziekte anders niet had aangekund.”