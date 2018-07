'Marietje' uit KPN-commercial belde echt naar haar vader

,,Hallo lieve Marietje, ik sta voor een zaal vol met mensen schatje”, zegt Van Alteren in de commercial. ,,Ik ben in India! Ga je lekker slapen?”



Marietje zelf, vier jaar oud, beseft niet echt dat miljoenen Nederlanders haar gezicht nu kennen, ze vindt het vooral leuk om met haar vader het filmpje terug te zien. ,,Af en toe gaan we nog even zitten, om samen te kijken. Dat is een beetje ons momentje.”



Dat ‘momentje’ is door het reclamebureau dus zorgvuldig tot stand gebracht, en roept veel reacties op. Veel kijkers vinden het uiterst schattig, een andere groep vindt het veel te sentimenteel. Hieronder een greep uit de reacties.