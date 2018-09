Marijke en haar dochtertje zijn Slachtofferhulp 'eeuwig dankbaar'

Met haar kind in de armen rent de Osse naar de spoorwegovergang. Kan ze helpen? Misschien. Maar wat moet ze dan met haar kindje doen? ,,Ik besloot haar af te schermen voor alle narigheid die we zagen", vertelt de Osse, met de schrik nog in haar stem. ,,Iedereen verkeerde in complete shock. Er was zoveel verdriet. Zoveel ellende. Dat ga ik echt nooit meer vergeten."



Aangeslagen door het drama denkt Van Laarhoven maar aan één ding: ze heeft professionele hulp nodig. ,,Ik merkte ook aan mijn dochtertje dat ze niet helemaal zichzelf was. Ze wilde me maar niet loslaten, zo bang was ze. Veel heeft ze hopelijk niet gezien, maar je kon merken dat het drama impact op haar had. Als moeder probeer ik haar te troosten, maar wat kun je zeggen tegen een kind van drie?"