Marijn de Vries: ‘Veel erger wangedrag meegemaakt, maar in dit geval waren gevolgen immens’

Voormalig wielrenster en wieleranalist Marijn de Vries is nog altijd boos over de gevolgen die het grensoverschrijdende gedrag bij NOS Sport heeft gehad voor haar carrière. Tegelijkertijd heeft ze in haar loopbaan ‘veel erger meegemaakt’, zegt ze in een nieuwe aflevering van de podcast Alles op tafel.

De Vries schreef haar column, die ertoe leidde dat de NOS afscheid nam van wielercommentator Danny Nelissen, omdat ze niet wilde dat discussies over ongewenst en grensoverschrijdend gedrag ‘blijven hangen in onderzoeken'. ,,Ik vond het belangrijk om te delen wat er is gebeurd. Vervolgens vind ik het wel vervelend dat er door media heel erg wordt ingezoomd: ‘Wie was het nou, wie zei dat dan?’ Het moet gaan om het mechanisme dat erachter zit. En wat doet dit soort gedrag en het niet serieus nemen van meldingen met mensen? Dat lees je niet terug in onderzoeken.”

Tegelijk noemt De Vries de voorvallen die ze in haar veelbesproken column in NRC beschreef ‘niet een heel erge situatie'. ,,Ik heb veel erger meegemaakt. Ik werk al twintig jaar in de sport en de media. Maar in dit geval waren de gevolgen voor mijn carrière immens. Daar ben ik nog steeds boos over.”

In een eerder interview noemde de oud-wielrenster de gevolgen van haar column voor wielercommentator Nelissen al ‘tragisch’. ,,In mijn geval staan de gevolgen voor de dader niet in verhouding tot het vergrijp. Hij wordt nu overal aangekeken op het verhaal, en nu zullen zich misschien deuren sluiten voor hém. Dat had helemaal niet moeten gebeuren als hij destijds gewoon een tik op de vingers had gekregen.”

Alles op tafel

De Vries is samen met Vidar Stevens, universitair docent en onderzoeker op het gebied van veilig sportklimaat en positieve sportcultuur, te gast in de vijfde aflevering van de podcast Alles op tafel. Daarin spreken Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, en Sahil Amar Aïssa met afwisselende gasten.

De Vries schreef als onderdeel van de podcast ook een brief aan haar twee dochters. Die roepen regelmatig ‘Stop hou op, ik wil het niet’ naar elkaar, beschrijft De Vries, soms tot vervelens toe. Toch koestert ze dat irritante zinnetje. ,,Omdat het zo belangrijk is om van jongs af aan te leren je grenzen aan te geven. We vergeten soms dat dat juist iets is wat je als kind, als mens, heel goed kunt leren tijdens het sporten.”