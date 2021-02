Marinier omgekomen in Noorwegen

Defensie bevestigt dat het gaat om een militair van het Korps Mariniers. Noorwegen is in de wintermaanden een geliefd oefengebied voor deze eenheid. Zij trainen hier overleven en vechten in arctische omstandigheden. De Marechaussee kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak van de militair. Ook niet of dat mogelijk iets te maken had met de extreem zware oefeningen die nu worden gehouden.