Marinier Thomas redde levens bij zelfmoordaanslag in Mali

Enorme knal

Op zo’n 25 meter voor het kamp ontplofte het voertuig. Door de enorme knal werden Thomas en zijn collega’s omver geblazen. De stalen resten van de auto werden de lucht in geblazen en verwondden één collega licht. Marinier Thomas krabbelde overeind en bekommerde zich direct om zijn gewonde collega. Daarna rende hij naar zijn voertuig en kroop achter het boordwapen. Thomas wist: een aanslag als deze komt zelden alleen. Toch bleef het die dag bij die ene aanval.



Later bleek dat de pick-up maar liefst honderd kilo springstof in de laadbak had. De gevolgen waren niet te overzien geweest als dat dichterbij de eenheid was ontploft. ,,Gebruik je je wapen wel, of toch niet?‘’, zei minister Ank Bijleveld van Defensie vanmorgen toen ze de dapperheidsonderscheiding uitreikte. ,,Het is een lastige keuze die je binnen enkele seconden moet maken, recht in de baan van de zelfmoordterrorist. Thomas koos. En zorgde ervoor dat de levens van zijn collega’s en hemzelf gespaard bleven.’’