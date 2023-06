Marion botst met handhavers in strijd tegen doodrijden moeder eend: ‘Alle eenden waren in shock’

Het raadsel rond de dood gevonden Maria van der Zanden: ‘Ik krijg er een beetje een loverboyge­voel bij’

Wat kan er gebeurd zijn met Maria van der Zanden, die op 6 augustus 1994 verdween? Pleegde de Puttense zelfmoord, was sprake van een misdrijf? Hoe kijken betrokkenen bij de zaak naar de vondst van haar lichaam, in mei in de Duitse Möhnesee? Coldcaseteam, voormalig rechercheur, neef en penvriendin spreken.