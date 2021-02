Marit (20) en Yara (17) verloren in een jaar tijd vader én moeder: ‘Onze band is onbreekbaar’

Jorritsma is na dagen nog woedend: ‘Ik heb gejankt. Je ziet dat de stad naar de kloten wordt geholpen’

31 januari Dagen van rellen in Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda. Een provincie in puin. Vier steden, vier verhalen. Met burgemeesters in gesprek over vernielingen, angst, politie-inzet, meningen, welwillende voetbalsupporters en het geloof in een goede afloop. ,,Je ziet dat je stad naar de kloten wordt geholpen.”