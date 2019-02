Mark de J. wil meer onderzoek wapen waarmee Koen Everink uit Lonneker werd vermoord

Als het gerechtshof dat toestaat, zal de zaak vertraging oplopen. Het hof oordeelt daar later op de dag over.



De J. is in eerste aanleg veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar voor de dood van zijn voormalige vriend en gokmaatje Everink. De gokverslaafde De J. had een schuld van 80.000 euro bij de zakenman. Hij heeft altijd ontkend.



Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde terwijl zijn dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die 's ochtends haar vader vond.