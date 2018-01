Mark Rutte stapt in voor ritje bij buschauffeur Fred Teeven

Voor velen is Teeven vooral bekend als politicus. In 2015 stapte hij op als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vanwege de bonnetjesaffaire. Na een radicale carrièreswitch draait hij sinds een maand diensten als buschauffeur in Haarlem en omgeving.



Vanochtend kon hij een oud-collega en mede-VVD'er verwelkomen in zijn bus. Een casual geklede Mark Rutte stapte in alle vroegte in en werd breed lachend vastgelegd door een medepassagier. Het duo zou tijdens de rit hebben bijgepraat over de nieuwe job van Teeven. Toen fotograaf en medepassagier Chris Soellaart bij Schiphol uit de bus stapte, poseerde Mark Rutte speciaal voor hem voor een kiekje.

Fantastisch

Eerder gaf Teeven al aan het fantastisch te vinden om buschauffeur te zijn. Hij wil niet lijdzaam thuis wachten op een nieuwe uitdaging. Hoewel hij in eerste instantie aangaf voor anderhalve dag per week achter het stuur te kruipen, blijkt dat toch wel iets meer te zijn: zo'n 30 uur per week.

Ook moet de oud-politicus even wennen aan zijn nieuwe werktijden. ,,Fred had in zijn eerste berekeningen ook de zaterdag en zondag meegeteld, dat was hij misschien gewend. Maar het gaat hier toch wat anders," liet een woordvoerder van vervoersbedrijf Connexxion eerder weten.