Marlies ontwierp haar eigen Appie-sneakers (en iederéén wil ze hebben)

Zeker nadat ze Albert Heijn volmondig toestemming had gegeven om de afbeelding van haar sneakers te gebruiken op het Facebookaccount Werken bij Albert Heijn, was het hek van de dam. Donderdagmiddag stonden er al 2500 likes en 14.000 opmerkingen. ,,Ook op mijn eigen accounts van U City Sneakers stromen de berichten binnen. Veel mensen willen de sneakers graag hebben, maar vaak hebben ze niet helemaal in de gaten hoe het zit.’’