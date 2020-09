‘Martelkamer was om mensen op te sluiten en gruwelijk te bedreigen’

Het martelcomplex dat in juni werd opgerold in het Brabantse Wouwse Plantage is volgens het Openbaar Ministerie gebouwd om ‘mensen in op te sluiten en onder mensonterende omstandigheden gruwelijk te bedreigen’. Dat werd donderdag tijdens een eerste inleidende zitting tegen de zes verdachten bekendgemaakt.

De schok in Nederland was groot toen begin juli bekend werd dat in de Brabantse loods een heus martelcomplex was ontmanteld. In de loods werden zeven zeecontainers gevonden: zes daarvan waren ingericht als gevangeniscel. Een zevende werd door verdachten de ‘behandelkamer’ genoemd, compleet met tandartsstoel. Ook werden snoeischaren, takkenscharen, een vrieskist, scalpels en vingerklemmen, politie-uniformen, stopborden en zwaailichten aangetroffen. Het beeld was voor de recherche snel duidelijk: deze ruimte was ingericht als martelkamer om criminele rivalen in te gijzelen of te martelen.

Hoofdverdachte in de zaak is de 40-jarige Robin van O. uit Utrecht, die geldt als een rivaal van Ridouan Taghi. De politie had hem al enige tijd op de korrel, zo bleek donderdag tijdens de start van het proces. Zo werd hij gezien in een gepantserde auto (met daarin vuurwapens en een groot bedrag aan contant geld) en wist de politie te achterhalen dat hij gebruik maakte van valse paspoorten. Ook huurde hij onder een andere naam een luxeappartement in Den Haag. De betalingen voor deze woningen werden door anderen gedaan, personen die door de politie werden afgeluisterd. In die gesprekken, van maart dit jaar, was te horen dat zij op zoek moesten naar een loods. Ook zag de recherche een betaling voor de huur van een loods in Wouwse Plantage.

Encrochat

In deze periode kregen politie en justitie bovendien een geschenk uit de hemel: de versleutelde chatdienst Encrochat bleek te zijn gehackt, waardoor rechercheurs maandenlang live konden meelezen. Criminelen gebruikten deze telefoons om met elkaar te communiceren, met het idee dat zij anoniem waren en niemand mee kon lezen. Niets bleek minder waar. Al snel trof de politie de gesprekken aan die Robin van O. en zijn medeverdachten met elkaar voerden. Daarin werd gesproken over de bouw van het martelcomplex en werden foto’s van de voortgang aan elkaar verstuurd.

,,De teksten bij de foto’s lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. ‘Drie keer geïsoleerd. Al sta je ernaast, je hoort niks.’ Ook ging het over wapens, onder meer met dempers. ‘Als ze niet meewerken bijvoorbeeld, gelijk door de knie’”, zei de officier van justitie donderdag, die sprak van een heftige zaak waarin de verdachten met ‘grote precisie’ de bouw van het martelcomplex hebben voorbereid. Ook kwam de politie op het spoor van een tweede loods. ,,Uit de chatgesprekken kwam het beeld naar voren dat deze loods dienst moest gaan doen als locatie van waaruit men als een soort arrestatieteam zou kunnen uitrukken. Daar zouden ook wapens worden verborgen,” aldus de officier van justitie.

‘Onze ebi’

,,Aan alles was gedacht,” zei de officier, verwijzend naar de loods die helemaal geluidsdicht was gemaakt. Dat het ging om een onderwereldgevangenis, compleet met martelkamer, is volgens het OM zonder meer duidelijk. ,,Er werd gesproken over ‘onze ebi’ en ‘de behandelkamer’”. Op het moment dat politie en justitie doorkregen wat de verdachten in de loods van plan waren, besloot de politie de loods vol te hangen met camera’s en de verdachten intensief te observeren. Daardoor kon de bouw van het complex van dag tot dag gevolgd worden.

Sanne Schuurman, de advocaat van Robin van O., hekelde de show die politie en justitie in zijn ogen hebben opgevoerd. Juist omdat de politie de loods had volgehangen met camera’s, was bekend dat op de dag van de politie-inval niemand in het complex aanwezig was. ,,Ze wisten dat er niemand was, en toch werden er zwaarbewapende mannen naar binnen gestuurd met camera’s. Allemaal opgezet om een en ander zwaar neer te zetten in de media. Mijn cliënt moest als monster neer worden gezet.” Het filmpje dat de politie erover publiceerde noemde Schuurman nep. ,,Het leek wel een Netflix-film, maar het was de opvoering van een einduitvoering van de basisschool. Het was nep.”

Andere hoofdverdachte?

Daarnaast is het volgens Schuurman zo dat de gebruiker van het account 'luxury room’ in de chatgesprekken weleens de daadwerkelijke opdrachtgever van het martelcomplex zou kunnen zijn. Het zou gaan om de 48-jarige Roger ‘Piet Costa’ P., die in juni in Rotterdam werd aangehouden en wordt vervolgd voor grootschalige cocaïnehandel. In de

Daarnaast hekelt Schuurman het feit dat Van O. jarenlang door de politie vogelvrij is verklaard. ,,Op mijn cliënt wordt al jaren gejaagd. Het is ongekend hoe het OM daar mee om is gegaan. Hem is aangeraden naar het buitenland te gaan. Bescherming werd alleen aangeboden als hij informatie zou geven.”

