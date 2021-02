Marwa (22) met wijnfles bewusteloos geslagen op drukke dag in Vondelpark: ‘Dat iemand zoiets doet’

Marwa had met een collega afgesproken in het Vondelpark, waar het die middag heel druk was. Bij de uitgang werd ze door een onbekende man aangeraakt, op haar billen, benen en dijen.

,,Toen ik hem daarop aansprak, schold hij me uit,” vertelt de Amsterdamse. ,,Ik gooide vervolgens mijn drinken in zijn gezicht, waarop hij hetzelfde deed bij mij.” De man schold haar daarna uit voor ‘vieze kankerhoer’. ,,En voor ik het wist haalde hij met een wijnfles uit op mijn hoofd, en werd ik bewusteloos geslagen. Het was echt een harde klap.”