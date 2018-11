Massale vechtpartij bij kinderfeest in Rijen: 15 aanhoudingen

Wat een leuk kinderfeest in Rijen had moeten worden, mondde uit in een massale vechtpartij, waarbij mogelijk zelfs is geschoten. Vijftien mensen werden opgepakt. Burgemeester Jan Boelhouwer betreurt het incident. ,,Dit is in- en intriest.”

Twee mensen hebben in het ziekenhuis aangifte gedaan van zware mishandeling of openlijke geweldpleging. Het gaat om een man en een vrouw. Hoeveel mensen er precies gewond zijn geraakt is nog niet bekend. De politie is nog aan het inventariseren wie er precies met de vechtpartij te maken hebben.

Die ontstond op of bij een feest in eetcafé de Vijf Eiken. Daar sloeg de vlam in de pan, waardoor meerdere mensen werden belaagd door een grote groep. Een arrestatieteam moest ingrijpen en hield uiteindelijk vijftien man aan, die stuk voor stuk in beperking zijn gesteld. Eén van hen is een minderjarige jongen, laat de politie weten.

Onvoorstelbaar

Waarom de vlam in de pan sloeg, is nog altijd onduidelijk. Burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen laat weten dat het om een kinderfeest gaat: ,,Dat een kinderfeest zo uit de hand loopt is betreurenswaardig. Het is onvoorstelbaar wat die kinderen hebben gezien. Dit is in- en intriest.”