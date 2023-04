Massale vechtpartij ENCI-groeve Maastricht: vier arrestaties, zes gewonden

‘Lachgasko­ning’ verbijs­terd na bikkelhar­de uitspraak: ‘Ik heb geen miljoen, dat was een grap’

De gemeente Amsterdam heeft terecht dwangsommen van in totaal een miljoen euro opgelegd aan het bedrijf Deliverbro’s van zelfbenoemd ‘lachgaskoning’ Deniz Üresin. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Üresin is teleurgesteld in het vonnis: ,,Dat ik zei dat ik een miljoen euro heb, was een mediastunt.”