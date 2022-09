Massale vechtpartij tussen 80 personen in Waalwijk: 11 aangehouden verdachten komen uit regio Den Haag

Verhuurder verdient aan servicekos­ten en ‘liegt bewoners voor over grootte woning’

Uit een tweede aflevering van BOOS over verhuurder Change=, die onder meer in Amsterdam actief is, blijkt dat ceo Ralph Mamadeus verdient aan de servicekosten die bewoners betalen, ook al is dat bij wet verboden. Ook zouden bewoners in Utrecht ‘keihard voorgelogen’ zijn over de grootte van hun woning en daardoor te veel betalen.

16 september