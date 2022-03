Mat Herben gaat serie over Pim Fortuyn níet kijken: ‘Zag de trailer en dacht: is dit een klucht?

VIDEO Tandarts in hals gestoken in Breda, dader was boos over behande­ling

Een man heeft vrijdagochtend een tandarts aangevallen met een steekvoorwerp. Hij viel de tandarts aan omdat hij het niet eens was met de behandeling. Dat gebeurde rond 08.00 uur bij Dental Clinics aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda. Het slachtoffer liep lichte verwondingen in de hals op.

13:58