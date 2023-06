Mathilda slaagt met zes tienen voor gymnasium maar wil een negen herkansen: ‘Geen zesjescultuur in huis’

Geslaagd was ze sowieso, toch was Mathilda Kenessey de Kenese zenuwachtig toen ze woensdag op een belletje wachtte van haar mentor van het Christelijk Lyceum Zandvliet. De uitslag bleek overdonderend: zes tienen en een hele hoop negens. ,,Bij de allerlaatste vraag van natuurkunde had ik een slordigheidsfoutje gemaakt, anders had ik daar ook een tien voor gehad”, vertelt Mathilda vanaf de bank in haar ouderlijk huis. Benen netjes over elkaar, handen op de knieën gelegd.

Vorig jaar deed Mathilda voor wiskunde en Engels vervroegd examen, naast haar reguliere en extra vakken. Voor beide vakken haalde ze een tien. Van de negen voor scheikunde gaat ze in de herkansing een tien proberen te maken.

Het enige examen dat ze best pittig vond is Nederlands. ,,Ik vind de manier waarop dat getoetst wordt gek. Bij wiskunde doe je gewoon een berekening en die blijkt dan juist of onjuist, bij het leesexamen Nederlands is het wat subjectiever.”

Vele talenten

De zeventienjarige is blij, maar ingetogen. ,,Ik heb gewoon geprobeerd het beste ervan te maken.” Haar vader moet glimlachen. ,,Ze realiseert zich niet hoe goed ze is. Ik heb het haar wel vaker gezegd.” Eerder behaalde Mathilda een diploma aan de PRE University College aan de Universiteit Leiden, waar ze ook cum laude voor slaagde. En vorig jaar was ze het beste meisje van de vijfde klas tijdens de landelijke Wiskunde Olympiade.

Maar het is niet altijd makkelijk geweest op school, vertelt Mathilda. ,,Ik vind het altijd lastig om keuzes te maken. Vorig jaar in de vijfde klas ben ik wel tegen wat grenzen aan gelopen, omdat ik te veel vakken deed en twee vervroegde examens. Ik had geen vrije tijd meer.”

Ik was zelf ook best goed in studeren, en in de familie van mijn vrouw zitten ook behoorlijk wat ‘brains’ Vader van Mathilda

Naast haar middelbare schoolvakken heeft ze altijd al veel extra gedaan. ,,Ik sport graag, en ik maak muziek”, begint Mathilda. ,,En je studeerde drie jaar lang Chinees”, voegt vader trots toe.

De liefde voor muziek is duidelijk zichtbaar in de woonkamer van hun portiekflat in Mariahoeve. Op een tafel ligt een glinsterende zilveren dwarsfluit bovenop allerlei soorten bladmuziek. ,,Dat is een sonata van Händel. Oh nee, van Bach. Gisteren begeleidde ik Mathilda op de piano, zij speelde dwarsfluit.”

Zesjesmentaliteit

Mathilda heeft haar motivatie en aanleg voor leren niet van vreemden. Haar twee broers doen het ook goed op school. ,,In dit gezin heerst geen zesjescultuur”, vertelt haar vader. ,,Ik was zelf ook best goed in studeren, en in de familie van mijn vrouw zitten ook behoorlijk wat ‘brains’. Een familielid van mijn vrouw is professor scheikunde aan Yale (een prestigieuze Amerikaanse universiteit, red.).”

Ik ben niet bang om haar uit huis te zien gaan, Mathilda is een heel verantwoor­de­lijk meisje Vader van Mathilda

Mathilda wil geen professor worden in scheikunde, maar ze gaat wel een studie doen die daaraan verwant is: Nanobiologie. ,,Bij de studie Nanobiologie in Delft en Rotterdam zit een beetje natuurkunde, scheikunde en biologie.” Ook de fascinatie voor biologie zit in de familie. Vader: ,,Ik studeerde biologie, maar wat Mathilda nu gaat doen, zou ik eigenlijk ook wel willen doen.”

Op kamers wil ze ook, het liefst in Delft. Maar niet per se bij een vereniging, ze wil zich focussen op haar studie. ,,Ik ben niet bang om haar uit huis te zien gaan, Mathilda is een heel verantwoordelijk meisje”, zegt haar vader vol vertrouwen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.