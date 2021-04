Maurice de Hond gaat nog steeds als razende stier tekeer tot hij alles en iedereen heeft vernietigd

Gestolen Poké­mon-kaar­ten uit Kampen nu mogelijk op Franse markt: buit tienduizen­den euro’s waard

13 april In Opsporing Verzocht zijn vanavond nieuwe aanwijzingen gedeeld over de beroving van Pokémon-kaarten in Kampen, afgelopen december. Zo zou de buit uit tienduizenden euro’s bestaan en begin dit jaar verhandeld zijn in de Franse hoofdstad Parijs. De politie vermoedt dat de Pokémon-kaarten nog circuleren op de Franse markt.