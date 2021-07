Maurik opgeschrikt door inval om aanslag De Vries: ‘Ik voel me niet meer op mijn gemak’

UPDATE Peter R. de Vries neergescho­ten in Amsterdam: drie verdachten aangehou­den

0:27 Misdaadjournalist Peter R. de Vries is vanavond neergeschoten in Amsterdam en is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Na de beschieting is een mogelijke vluchtauto op de A2 bij Breukelen aangehouden door de politie. Daarbij zijn twee aanhoudingen verricht, waarvan er een mogelijk de schutter is aldus de politie. Een derde verdachte werd elders in Amsterdam aangehouden.