‘Máxima straalt in japon met speels mini-decolleté van Nederlandse ontwerper Jan Taminiau’

De pastelkleurige japon van de Italiaanse ontwerpster Luisa Beccaria die koningin Máxima (48) vorig jaar droeg tijdens Prinsjesdag, staat nog vers in het geheugen gegrift van de bij vlagen kritische modejournalist Josine Droogendijk, gespecialiseerd in de kledingkeuze van de Oranjes. ,,Die te ruim zittende, via internet bestelde, creatie was het tegenovergestelde van flatteus.” Vol lof is de fashionkenner over de combinatie die de echtgenote van Willem-Alexander vandaag aan heeft.

Volgens Droogendijk gaat het om een robijnrode, zogenoemde kolomjapon van wollen crêpe met daarbij over de schouders en een deel van haar borst een soepele cape met glimmende steentjes die neigt naar bordeaux- en robijnrood of aubergine. Het ontwerp is van de Nederlandse couturier Jan Taminiau (44). ,,De bijpassende hoed is volgens informatie van het koninklijk huis een zogenoemde pillbox (pillendoosje, red.) van velours. Maar ik zou het niet zo willen noemen. Het pillendoosje is een hoedje in de stijl van Jackie Kennedy. Dit is meer een vertaling van het principe waaraan een eigen, moderne draai is gegeven. Het resultaat is wat mij betreft een dikke duim omhoog.”

De modekenner is ‘superblij’ met de verschijning van Máxima. Enthousiast: ,,Die Taminiau is een ware kunstenaar die een scherpe en goede neus heeft voor het uitzoeken van de allermooiste stoffen. En dat is meer dan gelukt. De gekozen kleur en belijning geven onze koningin iets vorstelijks. Het staat haar goed en doet eer aan haar figuur. En dan die cape met die glimmende steentjes. Daardoor straalt en fonkelt Máxima niet alleen buiten maar ook binnen de Ridderzaal.”

Taminiau

Droogendijk weet dat Jan Taminiau een van Máxima's favoriete ontwerpers is. ,,Desondanks is het pas de derde keer sinds haar aantreden als koningin dat ze een creatie van hem draagt op Prinsjesdag.” De robijnrode kolomjapon is, zo stelt ze, qua belijning voor Máxima een vernieuwende jurk. ,,Fraai is ook de manier waarop het officiële blauworanje ordelint onderdeel is van haar verschijning. Het lint komt tevoorschijn onder de cape en loopt door onder de ceintuur. Mooi is ook dat het lint aan de ceintuur is vastgezet met een waanzinnige broche: een kunstwerkje van de Franse juwelier Mellerio en een juweel dat voor deze speciale gelegenheid uit de kluis van de Oranjes is gehaald. Máxima droeg dit joekel van een sieraad al eerder, maar het is en blijft imposant.”

Decolleté

Op sociale media wordt de outfit van Máxima met gemengde gevoelens ontvangen. Met name het decolleté zou ‘aan de gewaagde kant’ zijn, evenals het losse haar van de vorstin. ‘Het bloot past niet bij een nette gelegenheid als Prinsjesdag’, oordeelt iemand. Ook wordt de vraag gesteld of de ‘inkijk’ die Máxima op haar decolleté geeft, überhaupt wel kan volgens de strenge protocolregels. Droogendijk is er duidelijk over. ,,Een lange japon is een belangrijke, verplichte richtlijn. Maar in koninklijke wetten staat volgens mij niks over decolletés of vleugjes sexy of bloot. Máxima bepaalt als sterke vrouw zelf wat ze draagt.”

Het decolleté is, aldus Droogendijk, misschien helemaal niet de bedoeling geweest. ,,Het verschijnt alleen op speelse wijze bij bepaalde houdingen die de koningin aanneemt. Geen idee of dat de bedoeling van Taminiau was. Vooral als Máxima in beweging komt, trekt het stukje bloot iets meer de aandacht. Dat speelse siert de vorstin. ,,Dit is een moderne keuze die past bij haar persoonlijkheid. Helemaal top.” Het is niet de eerste keer dat Máxima kiest voor ‘bloot’. ,,Toen ze nog prinses was, is ze wel eens in een best gewaagde outfit naar Prinsjesdag gegaan. Maar de laatste jaren koos ze toch vooral voor bedekt. Deze keer gelukkig niet.”

De handen van Droogendijk gaan overigens niet alleen op elkaar voor Máxima. Ook koning Willem-Alexander krijgt een groot compliment. En dan vooral voor zijn fraai gegroomde baardje. ,,Gaaf dat hij hem toch heeft laten staan. Ook fijn om te zien: hij heeft zo te zien een keer goed zijn haren gekamd. Die zitten zó netjes. Bijna uitzonderlijk voor zijn doen! Dat is bij eerdere gelegenheden wel eens anders geweest.” Samenvattend noemt Droogendijk het koningspaar een ‘moderne, krachtige en schitterende verschijning’. ,,Onze vorst en vorstin zijn heel erg ‘nu’. Een dikke tien dus.”

