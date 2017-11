Maximale straf geëist tegen moordverdachte Romy

Tegen de 14-jarige verdachte van de moord op zijn klas- en leeftijdsgenote Romy Nieuwburg uit Hoevelaken is één jaar cel en jeugd-tbs geëist. Dat is de maximale straf.

Het lichaam van Romy Nieuwburg werd vrijdag 2 juni gevonden in een sloot bij het dorp Achterveld. De jonge Hoevelakense was die middag niet teruggekeerd van haar middelbare school voor speciaal onderwijs in jeugddorp De Glind.

Dichtbij de plaats waar Romy werd gevonden, stond haar fiets op de standaard, met de oortjes van haar mobiele telefoon om het stuur. Op de kant bij de sloot werden sporen gevonden: kleding, slippers, haar zonnebril, kauwgom en bloed. Deze sporen werden voor onderzoek naar het NFI gestuurd en ondertussen werden getuigen gehoord, camerabeelden onderzocht en telefoongegevens opgevraagd.

De politie hield drie dagen later in het vlakbij gelegen Lunteren een klasgenoot aan van het omgebrachte meisje. De jongen bekende kort na zijn aanhouding dat hij Romy had verkracht en gewurgd. De officier van justitie is van mening dat hij door haar te doden heeft geprobeerd te voorkomen dat hij zou worden gepakt. Volgens het OM heeft hij haar in het water gegooid, telefoongegevens gewist en geprobeerd een alibi te regelen.

Uit naspeuringen van het AD bleek dat hij kort na zijn daad uitrustte bij een bekende boer en is vervolgens door het dorp naar huis gefietst. Volgens vriendinnen van Romy viel de verdachte haar al langer lastig.

Uit onderzoek naar de jonge verdachte blijkt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens de officier van justitie zijn de feiten zo ernstig, dat het passend is de maximaal op te leggen straf te eisen. Volgens de wet is dat jeugddetentie van één jaar voor een 14- of 15-jarige verdachte. Omdat er ook een langdurige behandeling nodig is, vroeg de officier daarnaast de PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd. Deze maatregel kan maximaal zeven jaar duren en kan daarna worden omgezet in tbs met dwangverpleging als daar gronden voor zijn.

De ouders van Romy werden tijdens een regiezitting op 18 augustus voor het eerst geconfronteerd met de vermoedelijke moordenaar van hun dochter. Ook de ouders van de jongen waren aanwezig. Ze mochten plaatsnemen naast hun zoon in de beklaagdenbank.

Achter gesloten deuren