ME begint ontruiming Schiphol: eerste Greenpeace-activisten afgevoerd

Een groep marechaussees heeft de eerste actievoerders verwijderd uit de hal van Schiphol Plaza, waar enkele honderden activisten demonstreren tegen de vervuiling van de luchthaven. Activiste Faiza Oulahsen van Greenpeace sprak de actievoerders toe en gaf aan dat ze mogelijk gearresteerd kunnen worden.



,,Vroeg of laat komen we terug. We gaan door. Desnoods bezetten we een landingsbaan’’, liet Oulahsen weten. Greenpeace betreurt het ingrijpen ‘ten zeerste', aldus de milieuorganisatie in een eerste reactie. ,,Dit is een vreedzaam protest.”



De actievoerders haken de armen in elkaar om verwijdering lastig te maken. ‘We are peaceful, what are you’ roepen activisten, terwijl ze één voor één uit de kring worden gesleept. ‘Wij zijn hier, we doen het voor de kinderen’, klinkt het uit de groep.