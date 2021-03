ME ontruimt opnieuw Museumplein in Amsterdam: 28 aanhoudingen, bekende betogers aanwezig

Toen het te druk werd op het plein en de mensen geen 1,5 meter afstand hielden, besloot de gemeente Amsterdam de betoging te verbieden. De politie greep kort daarna in en de meeste demonstranten vertrokken redelijk snel. De meesten vertrokken kort na 16.00 uur na een oproep van de politie. De ME liep vervolgens in linie om de mensen te verdrijven. Rond 17.30 uur was de rust weergekeerd en waren ook de politiebusjes weer vertrokken.

Bekende betogers

Uit sociale media blijkt dat verschillende bekenden van de politie zich onder de betogers bevonden. Tinus Koops, voorman van de anticorona-beweging Nederland in Opstand, was in Amsterdam, blijkt uit diverse livestreams op Facebook. Ook de rechts-radicale activist Ben van der K., die is veroordeeld voor het beledigen van Sylvana Simons, was van de partij.