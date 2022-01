ME veegt het Museumplein leeg na noodbevel, betogers komen aan in Westerpark

De kilometerslange stoet van duizenden demonstranten is inmiddels bij het het Westerpark aangekomen. Daar vindt de aftrap plaats van de campagne van Forum voor Democratie (FvD) voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.



Nadat een groot deel van de demonstranten bij het podium van de FvD terecht was gekomen, begon Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren over de coronamaatregelen. Zowel de FvD als de demonstranten zijn tegen de maatregelen van de overheid. De demonstranten luisteren naar de toespraken die worden gehouden. ,,Degenen die ons dit hebben aangedaan gaan we vervolgen en opsluiten”, aldus Van Meijeren.

De gemeente Amsterdam laat weten dat het maximum aantal deelnemers van de manifestatie in het Westerpark is overschreden. Er zouden 2000 mensen bij de manifestatie aanwezig mogen zijn. Hoe groot de groep mensen in het park precies is, is nog niet duidelijk. De gemeente roept aanwezigen op om 1,5 meter afstand te houden en vraagt de organisatie hun verantwoordelijkheid te pakken door deelnemers op die regel te wijzen.

Museumplein

In eerste instantie zou FvD de bijeenkomst om 12.00 uur op het Museumplein organiseren, waar ook het protest begon. Na kritiek op sociale media werd deze ‘Kick-off campagne’ verplaatst naar het Westerpark. Op het Museumplein waren zeker tweeduizend demonstranten. Er zijn enkele mensen aangehouden, meldt een politiewoordvoerder aan Het Parool. Later op de dag volgt meer informatie over de aanhoudingen.

Volledig scherm De politie is massaal aanwezig. © ProNews Producties

Op het moment dat een nabijgelegen kerkklok 12 uur sloeg, hadden zich behoorlijk wat ‘koffiedrinkers’ gemeld op het Museumplein. Aan alle kanten was het plein omgeven door politie- en ME-busjes. Lichtborden meldden dat demonstreren verboden is. Er waren ook twee waterkanonnen op het plein.

Tegen 13.00 uur werd de sfeer onrustiger. Het publiek joelde terwijl de politie hen opriep het plein te verlaten in de richting van de Van Baerlestraat. De Museumpleindemonstranten stromen rond 14.15 uur het Westerpark in, onder luid gejuich van de mensen die er al waren.

Aanwijzingen voor geweld

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood de originele demonstratie tegen de coronamaatregelen donderdag, omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat personen en groepen bereid waren geweld te gebruiken.

Volledig scherm Ondanks het verbod van de gemeente Amsterdam op een demonstratie van Samen voor NL zijn duizenden betogers toch naar het Museumplein gekomen. © ProNews Producties

De organisatie besloot daarop tot ‘koffie drinken’, wat officieel geen demonstratie is. Deze bijeenkomsten liepen vorig jaar geregeld uit op rellen.

Het plein is vanwege de demonstratie een veiligheidsrisicogebied van 11.00 tot 23.00 uur. Op de meeste toegangsplekken naar het plein stond politie, die mensen die het plein op wilden fouilleerden. Ook werd in tassen gekeken en moesten mensen zich legitimeren. Eén man werd aangehouden vanwege provocaties.

Volledig scherm © AP

Ondanks een verbod hielden de politiebonden er rekening mee dat duizenden mensen toch naar Amsterdam zouden. De Mobiele Eenheid (ME) en politie zetten desondanks een eerder aangekondigde staking door, maar in ‘afgeslankte vorm’. Die duurde uiteindelijk tot 11.00 uur.

Meer acties

Wel zijn de ME’ers en agenten bereid meer actie te voeren, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP. ,,We hebben op drie locaties met ongeveer 100 tot 200 collega’s gesproken en de actiebereidheid was groot”, aldus Van de Kamp. ,,Nu gaan de collega’s zich klaarmaken voor de demonstratie, maar bij een volgende actie van ons gaan we pas de straat op als de openbare orde echt in het geding komt.”

De bonden willen met de staking aandacht vragen voor onder meer de hoge werkdruk, bezuinigingen en geweld tegen agenten.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Op het Museumplein in Amsterdam wordt vandaag gedemonstreerd tegen het coronabeleid. Onder de noemer 'koffiedrinken' hebben honderden demonstranten zich op het plein verzameld. Naast de politie, is de Koninklijke Marechaussee in grote getalen aanwezig om de orde te handhaven. © ProNews Producties