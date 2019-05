Meat the Victims dreigt met nieuwe stalbezetting: ‘gaan door tot einde dierenleed’

,,Als er nu niks verandert in Nederland, dan bezetten we nog een keer een stal”, zegt activiste Amber en woordvoerster van Meat the Victims tegen deze krant. Ze bracht tien uur in de Boxtelse stal door om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor wat er, volgens haar, misgaat in varkensstallen in Nederland.

,,We vinden de actie dan ook geslaagd, zelfs na alle woede die we op onze hals hebben gehaald. Want negatieve aandacht is ook aandacht.” De woordvoerster van Meat the Victims omschrijft de groep als een vegan-gemeenschap, die nu na de actie nog hechter is geworden. Ze kenden elkaar via via, maar door een goede organisatie en een mailwisseling waarin tijd en datum werd afgesproken, konden zeker 150 dierenactivisten maandagochtend de stal in Boxtel bezetten. Allemaal gehuld in wit pak, dat speciaal was aangeschaft om ‘kans op besmetting te minimaliseren’.

Dat de activisten er van tevoren goed over hebben nadacht, blijkt wel uit keuze die viel op de stal. Een paar leden controleerden een dag voor de bezetting de staldeur, om zeker te zijn dat ze de volgende ochtend niet voor een dichte deur zouden komen te staan. ,,Maar als hij wel dicht was, hadden we een andere stal uitgekozen.” Ook maakten ze hun schoenen met ontsmettingsmiddel voor de deur van de stal schoon in een badje en hadden ze twee weken geen contact gehad met dieren. Toch mag de varkenshouder de komende twee weken nog geen varkens afvoeren, omdat ‘niet de juiste hygiënische maatregelen zijn toegepast’, volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Totdat zeker is dat geen dier besmet is met een ziekte.

Tranen

Esmee, een ander activiste, omschrijft haar tijd in de stal als enorm zwaar. ,,Maar voor de biggen was het totaal niet stressvol, ze sliepen gewoon door toen we er waren.” Ze maakte beelden van binnenin de stal. ,,Varkens zijn bizar intelligente wezens. Ik heb een tijdje in de stallen het gedrag van de biggetjes geobserveerd, maar kon met tranen in mijn ogen niet op een andere conclusie komen dan dat het gewoon roze puppy’s zijn. Ze waren onwijs blij eindelijk aandacht te krijgen en liefde te voelen”, schrijft ze. ,,Ons grootste doel was om beelden van binnenin de varkensstal naar buiten te brengen, om mensen bewust te maken van de pijn die de dieren elke dag hebben”, zegt de activiste. ,,Want wat we daar aantroffen, zijn pas echt misstanden.”

Maar waarom kozen ze er dan voor om met zo’n grote groep binnen te vallen en varkens eventueel te laten schrikken met zoveel mensen, terwijl een verborgen camera ook beelden naar buiten had kunnen brengen? ,,We wilden aandacht voor dit probleem, dat we nu meer hebben gekregen dan was gelukt met alleen een filmpje.” Het plan was wel om op Facebook live te gaan, maar er was ‘helaas geen verbinding’ op het platteland.

Quote Soms is een illegale actie nodig om onrecht aan te tonen Activiste Amber

Varkensboer Jeroen van Sleuwen, bij wie maandag de actievoerders binnenvielen, heeft naar eigen zeggen slapeloze nachten achter de rug. Volgens Van Sleuwen hebben hij en zijn gezin het moeilijk nadat de activisten zijn boerderij, waar hij niet woont, ruim tien uur lang hadden overgenomen. Amber noemt de actie voor nu dan ook geslaagd, ondanks dat ze tot dinsdag in een politiecel zat en maar weinigen zich achter de groep lijken de scharen. ,,Ik denk dat we ons doel bereikt hebben, ondanks alle negatieve aandacht die onze kant op is gekomen”, zegt ze. ,,Want alle aandacht is welkom.”

Boeren en de Tweede Kamer hadden geen goed woord voor de dierenliefhebbers over. Zelfs de Partij voor de Dieren keurde de bezetting af, al zei Esther Ouwehand, de nummer twee op de lijst, dat de veehouder zijn dieren slecht verzorgd. Ze kwam tot die conclusie op basis van de beelden die een activist van binnen de boerderij had gemaakt.

Nieuwe acties

,,Omdat we bewust regels overtraden verwachten we niet van partijen dat ze publiekelijk achter ons staan”, zegt de Meat the Victims-woordvoerster. Want dat ze illegaal bezig waren, weet ze goed. ,,Soms is dat nodig om onrecht aan te tonen.” Wie zich wel achter de groep schaart, is advocaat Jan Vlug. Hij walgde van de beelden die hij zag en vond ze zo schokkend dat ‘ze wel eens de actie kunnen rechtvaardigen’.