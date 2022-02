Medeverdachte Ali Y. was ín de woning ten tijde van de koffermoord op Manuel Alvarez, zegt getuige

Volgens een anonieme getuige was medeverdachte Ali Y. (23) in de Rotterdamse woning toen de moord op Manuel Alvarez (29) uit Zwijndrecht werd gepleegd. Dit gaat in tegen de bewering van hoofdverdachte Abdi B. (25) dat hij het helemaal in zijn eentje heeft gedaan.

Dit bleek tijdens een pro forma rechtszaak woensdag, waarbij Rotterdammer Y. zich voor de tweede keer voor de rechter moest verantwoorden. In totaal zijn er acht verdachten opgepakt voor de moord op de Zwijndrechtse vader van jonge kinderen eind juli vorig jaar.

Hoofdverdachte Abdi B. zei tijdens een eerdere rechtszitting dat hij alléén verantwoordelijk was voor het met messteken ombrengen van Alvarez en vervolgens in stukken zagen van zijn lichaam, in een opblaaszwembadje in een ‘geleend huis’ aan de Rotterdamse Zevenkampse Ring. Bovendien zou hij ook in zijn eentje het lichaam in koffers hebben gestopt en die in een auto hebben achtergelaten, die werd geparkeerd in Dordrecht.

Tijdens het onderzoek aan de Rotterdamse Zevenkampse Ring, waar de koffermoord werd gepleegd.

Anonieme getuige

Maar het Openbaar Ministerie heeft nu een nieuwe anonieme getuigenverklaring waarin wordt beweerd dat medeverdachte Ali Y. in de woning was tijdens het ombrengen van Alvarez. Ook heeft die getuige verteld wie er nog meer aanwezig waren tijdens de moord. Dit meldde de Officier van Justitie woensdag. Reden voor de rechter om Ali Y. langer vast te houden, in ieder geval tot de eerstvolgende zitting in april.

De koffermoord op Alvarez gebeurde op 28 juli vorig jaar. Volgens Abdi B. is dit gedaan omdat Alvarez opdracht had gegeven zijn broertje neer te steken. Het was volgens hém nooit de bedoeling om hem om te brengen, maar wel om hem ter verantwoording te roepen. Volgens het OM was de koffermoord echter goed voorbereid: er waren dingen aangeschaft en er werd een boodschappenlijstje gevonden met daarop: handboeien, tape en een opblaaszwembad.

Manuel Alvarez.

Ergens in de dagen na de moord werd het lichaam van Alvarez verplaatst naar een parkeerplaats aan de Aalbersestraat in Dordrecht. Op 2 augustus werden de koffers met daarin het stoffelijk overschot in de auto ontdekt door de politie. Een paar dagen eerder bekende Abdi B. degene te zijn die Alvarez ombracht. Maar er werden al snel nog zeven verdachten opgepakt.

Foto gemaakt tijdens een stille tocht in Zwijndrecht voor Manuel Alvarez.

