Medeverdachte in moordzaak Humeyra (16) schreeuwt naar Bekir: ‘Was er sprake van ontvoering?’

UpdateBekir E., de man die de 16-jarige Humeyra Ergincanli op school in Rotterdam op klaarlichte dag doodschoot, staat vandaag voor het eerst voor de rechter voor een nog niet-inhoudelijke zitting. Medeverdachte Mohammed Al-M. zegt dat Bekir verzonnen heeft dat hij Humeyra eigenlijk wilde ontvoeren en is daar woest over omdat hij zo bij de zaak betrokken is geraakt. Aan het eind van de ochtend roept hij in de zaal hard naar Bekir: ‘Was er sprake van ontvoering? Nou?’

Bekir E. wilde eigenlijk in zijn cel blijven vandaag. Maar hij is ‘omgepraat’ om er toch te zijn. “Uit respect voor de rechtbank en familie,” zegt zijn advocaat. Humeyra's familie kijkt hem vanaf de tribune boos aan.

Ontvoeren

Rotterdammer Bekir E. (31) heeft al bekend Humeyra te hebben doodgeschoten. Vorige week werd bekend dat hij eigenlijk het plan had de tiener te ontvoeren. Hij wachtte het meisje, met wie hij een relatie had gehad, op bij haar school, het Designcollege in Rotterdam-West. Hij had een plattegrond van de school bij zich en een sleutel van een woning waarin hij Humeyra vast had willen houden.

De familie vreest al dat Bekir het verhaal gaat ophangen dat hij Humeyra eigenlijk niet wilde doodschieten. Humeyra had een korte relatie met Bekir en verbrak die toen ze ontdekte hoe oud hij was. Daarna begon hij haar te stalken en te bedreigen.

Een gedragsdeskundigteam gaat in het Pieter Baan Centrum onderzoek doen naar E.’s geestvermogens en zijn psychische gesteldheid. Momenteel lopen nog onderzoeken naar de instanties die een rol hebben gespeeld in de tijd dat Humeyra werd gestalkt door Bekir E.

De focus is daarnaast gericht op de twee medeverdachten die bij Bekir E. in de auto zaten toen hij Humeyra later neerschoot. Een daarvan, de 25-jarige Mohammed Al-M., moet vandaag ook voor de rechter verschijnen. Ook hij is aanwezig.

Verzonnen

Zijn advocaat zegt dat Mohammed van niks wist, dat de ontvoeringsplannen verzonnen zijn door Bekir E. en dat hij ‘dat zou hebben tegengehouden’ als hij daarvan had geweten. Hij was met Bekir meegegaan om ‘een trainingspak te kopen’. Het ontvoeringsplan zou door Bekir zijn verzonnen om niet voor moord, maar voor het ‘minder zware’ doodslag veroordeeld te worden. De eventuele opmerkingen over een ontvoering vatte Mohammed op als een grap.

Bekir E. zou eerst in verlegenheid zijn gebracht en voor ‘pedofiel’ zijn uitgemaakt omdat Humeyra zou hebben gelogen over haar leeftijd (ze zou hebben gezegd dat ze ouder was dan 16). Daarom zou hij haar hebben doodgeschoten. Pas anderhalve maand later kwam hij met het ontvoeringsverhaal op de proppen en dat hij haar ‘per ongeluk’ doodschoot.