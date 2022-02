Medewerker VodafoneZiggo op non-actief na klachten grensoverschrijdend gedrag: ‘We zijn geschrokken’

UPDATEEen medewerker van tv-en internetaanbieder VodafoneZiggo is tijdelijk op non-actief gezet vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. De maatregel volgt na verschillende meldingen door collega’s bij een van de vertrouwenspersonen. VodafoneZiggo is een onderzoek gestart naar de aantijgingen in samenwerking met een extern bureau, meldt een woordvoerder aan deze site.

Het vermeende wangedrag zou hebben plaatsgevonden op een van de klantcontactcenter-locaties van het bedrijf. Volgens protocol wordt iemand die betrokken is bij een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag automatisch vrijgesteld van werk, legt een woordvoerder uit. ,,Het onderzoek loopt echter nog en we kunnen daarom nog geen voortijdige conclusies trekken. Daarbij hebben we alle focus op de betrokkenen en bieden hen alle steun die zij nodig hebben.”

VodafoneZiggo, sinds 2017 gefuseerd, heeft op een interne pagina ruchtbaarheid gegeven aan de zaak. ,,We vinden het heel belangrijk om hier open en transparant over te zijn, zeker als je ziet wat er de afgelopen weken allemaal naar buiten is gebracht”, legt de woordvoerder uit. ,,Hiermee willen we ook uitstralen naar onze mensen dat als hen op de werkvloer iets vervelends overkomt, ze áltijd naar een van onze externe vertrouwenspersonen kunnen stappen.”

Pril

In de afgelopen weken kwamen enkele meldingen binnen van gedrag dat niet door de beugel zou kunnen. ,,We vonden deze meldingen serieus genoeg om direct op te pakken. Het is allemaal nog heel pril, dus over de inhoud van die meldingen kunnen we nog geen mededelingen doen. We hebben een extern bureau ingeschakeld dat ons helpt met het onderzoek.”

Grensoverschrijdend gedrag wordt bij VodafoneZiggo niet getolereerd. ,,We zijn geschrokken van de meldingen en tegelijkertijd vinden wij het goed dat onze medewerkers naar voren zijn gekomen. We willen hen dan ook bedanken voor hun moed. We doen er alles aan om een veilige en inclusieve bedrijfscultuur te garanderen en nemen alle meldingen uiterst serieus. Bij een melding doen wij altijd zorgvuldig onderzoek en nemen wij passende maatregelen. Tegen alle slachtoffers die getuige zijn geweest van ongewenst, ongepast en grensoverschrijdend gedrag willen we zeggen: meld je alsjeblieft, hoe moeilijk het ook is.”

Of de gemelde incidenten ook seksueel van aard waren, kan de woordvoerder nog niet zeggen.

Onthullingen

De afgelopen tijd waren er meer onthullingen over ongewenst seksueel gedrag, rond onder meer het tv-programma The Voice of Holland, directeur voetbalzaken bij Ajax Marc Overmars en De Telegraaf-verslaggever Mick van Wely.

Eerder vandaag maakte Omroep Brabant bekend dat een ambtenaar van de gemeente Maashorst op non-actief is gesteld, nadat eind vorige maand melding werd gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de gemeente. Volgens de gemeente is ‘adequaat en volgens de richtlijnen‘ actie ondernomen.

