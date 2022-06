Medewerkers kinderopvang zetten er tandje bij, maar tekorten lopen verder op

Onverminderd hoge tekorten

De personeelstekorten in de kinderopvang zijn echter onverminderd hoog. Het aantal organisaties dat kampt met een personeelstekort is zelfs gestegen. In de dagopvang is er een toename van 66 naar 72 procent, in de buitenschoolse opvang van 72 naar 73 procent en in de peuteropvang van 46 naar 55 procent.