Medewerkers ProRail liggen eindelijk in bed na dag en nacht doorwerken

Al met al was de nasleep van de storm een 'gigantische logistieke klus'. ,,We hebben het nog nooit zó erg meegemaakt. Het was echt flink doorpakken. In totaal vielen er zeker 70 bomen op de sporen, en op 40 plekken raakte de bovenleiding flink beschadigd. Tussen Hoofddorp en Leiden zelfs over 2.5 kilometer. Te veel om in een één nacht te herstellen, vandaar dat er daar nu nog gewerkt wordt."