Medewerkers van Brabantse ziekenhuizen niet meer getest op corona

Volgens het ROAZ zijn er diverse redenen om te stoppen met het testen van medewerkers. Zo is het aantal testen beperkt en is er ook niet genoeg capaciteit en mankracht om alle testen af te nemen. De testen die er zijn, worden gebruikt voor patiënten.

Ziek naar huis

Het ROAZ heeft afspraken gemaakt met de ziekenhuizen over wanneer zorgmedewerkers wel of niet naar huis worden gestuurd. De medewerkers worden naar huis gestuurd is als zij klachten hebben die acuut veranderen. Het gaat dan om mensen met hoestklachten, koorts of griepverschijnselen. Ze mogen pas weer werken als ze 24 uur klachtenvrij zijn. Bij hoesten of neusverkoudheid blijven de ziekenhuismedewerkers gewoon werken.