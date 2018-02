Medewerkster zorgkliniek nam patiënt mee naar parenclub: 'Dat is genezend'

Een Belgische medewerkster van een inmiddels gesloten zorginstelling in het Zuid-Hollandse Meerkerk nam een patiënte mee naar parenclubs omdat dat 'genezend' zou zijn. De vrouw, Marie H., staat vanmiddag voor de rechter in Rotterdam wegens seksueel misbruik.

Justitie heeft de christelijke zorgkliniek 'Jedidja' in Meerkerk al jaren op de korrel vanwege tal van misdrijven. Evangelisch leider Aalder van E. (nu 77) werd in 2016 veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij jarenlang patiënten seksueel had misbruikt. Een van die patiënten, de 29-jarige Thirza, pleegde in 2016 zelfmoord.

De vrouw die vanmiddag terecht staat, Marie H. (62 jaar, roepnaam Marjos), werkte een aantal jaar in de instelling, die eerst in Ridderkerk zat, later in Meerkerk. Zij zou tussen 2008 en 2012 - samen met Van E. - ook een patiënte jarenlang hebben misbruikt. Ze vertelden het slachtoffer dat seks met hen genezend zou werken. 'Grenzeloosheid', 'vrijheid' en 'God' waren de trefwoorden waarmee ze de vrouw zelfs meelokten naar een parenclub.

Moord

Leider Aaldert van E. van de zorginstelling in Meerkerk staat zelf volgende week weer voor de rechter. Hij moet zich dan verantwoorden voor misbruik van Thirza, de jonge vrouw die in 2016 zelfmoord pleegde. Pas na haar dood deed haar familie aangifte van het misbruik. Van E. zat al een gevangenisstraf uit voor misbruik van vier andere patiënten.



Vorige week breidde het onderzoek naar de dubieuze praktijken in Meerkerk zich nog veel verder uit. Justitie zet inmiddels grote vraagtekens bij de 'zelfmoord' van Thirza. De moeder van Thirza, Linda den H., werkte ook jarenlang in de zorginstelling van Van E. Zij zou haar eigen dochter hebben aangezet tot zelfmoord óf haar wellicht hebben vermoord.

Volledig scherm Aaldert van E. (75) leidde de zorginstelling Hoeve Jedidja in Meerkerk waar hij en zijn medewerkers patiënten misbruikten. Medewerkster Marie H. staat vanmiddag voor de rechter. © Petra Urban

'Zelfmoorden'

Linda den H. werd in januari samen met haar man Leo den H. opgepakt. In 2012 had ook een andere dochter van Linda, Joëlle, al zelfmoord gepleegd. Ook die zelfmoord (die los staat van de instelling in Meerkerk) wordt onderzocht. Daarnaast onderzoekt justitie naast het overlijden van Linda en Joëlle nog twee andere 'zelfmoorden' van patiënten die in Meerkerk werden 'behandeld'. Linda den H. en haar man Leo worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van al die mensen.