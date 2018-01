Medicijnreus bevestigt stopzetting onderzoek naar alzheimer en parkinson

Wel zegt De Heer dat er een apart financieringsfonds komt voor externe wetenschappers die verder onderzoek willen doen naar alzheimer en parkinson. ,,Wij zien natuurlijk ook dat er onvervulde medische behoefte is, vooral bij patiënten.'' Pfizer hoopt dat onderzoek van anderen alsnog leidt tot een doorbraak waarbij de farmaceut in de toekomst kan aanhaken.



Alzheimer Nederland vindt het teleurstellend dat het farmaceutisch bedrijf Pfizer zich terugtrekt uit het medicijnonderzoek voor de ziekte van Alzheimer. ,,Het bestrijden van de ziekte is een van de grootste uitdagingen van deze tijd'', stelt de belangenorganisatie in een reactie. ,,Aangezien de andere internationale farmaceutische bedrijven wel investeren in medicijnonderzoek, kunnen we ons voorstellen dat dit vanuit Pfizer een zakelijke keuze is geweest'', aldus Alzheimer Nederland.