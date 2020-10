Medisch specialisten verwachten strenge maatregelen kabinet tegen ‘corona-tsunami’

,,De enige kans die we maken als samenleving is als we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor dit probleem. Er is geen tijd om met vingers te gaan wijzen, we zullen snel moeten optreden”, schrijft Van Benthem op de site van de federatie.



Als het beleid niet verandert, liggen volgende maand ongeveer 5000 coronapatiënten in de ziekenhuizen, vrezen de medisch specialisten. Dat is vier keer zo veel als nu. In dat geval moet 70 procent van de reguliere zorg worden geschrapt, meer dan in de eerste golf afgelopen voorjaar.