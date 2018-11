Meer aanhoudingen bij onderzoek motorbende Caloh Wagoh

De motorclub Caloh Wagoh bestaat pas twee jaar en komt voort uit de Haagse straatbende The Crips en motorclub Trailer Trash. In twee jaar tijd groeide de club razendsnel en ontstonden er afdelingen door heel het land. Onder meer in Amersfoort, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Woerden en Nijmegen werden zogeheten chapters opgericht. Ook in Suriname, Engeland en België werden afdelingen opgericht. Landelijke bekendheid kreeg de club pas enkele maanden geleden, nadat leden van de club opeens opdoken in spraakmakende onderzoeken van de politie. Drie leden van de club zijn betrokken bij het onderzoek naar de aanslag op tijdschrift Panorama. Onder meer de voorzitter van de afdeling uit Woerden, Richard Z., is een van de verdachten in deze zaak.



Ook in verschillende liquidatiezaken die verband houden met de zogeheten Mocro Maffia duiken leden van de motorclub op. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de moord op Amsterdamse crimineel Jaïr Wessel. Hiervoor zitten Howard K. uit Rotterdam en Tony de G. uit Schiedam vast. Beide zijn lid van de motorclub. In datzelfde onderzoek werd ook de nu gearresteerde Greg R. aangehouden, omdat hij op de achtergrond betrokken zou zijn. Na drie dagen werd hij wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Hij is inmiddels in die zaak geen verdachte meer. En in oktober werd een 47-jarig Haags lid van de motorclub aangehouden op verdenking van de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts.