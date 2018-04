Meer boetes uitgedeeld na rookcontroles

Vooral bij evenementen zoals festivals en bij waterpijpcafés (shishalounges) worden veel overtredingen geconstateerd. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) gaat ze daarop aanspreken. De NVWA blijft op verzoek van de bewindsman bij deze sectoren streng controleren.

Verder is het aantal boetes ook toegenomen omdat de NVWA steeds beter weet waar het fout gaat in de horeca met het rookverbod. En daar wordt dus meer gecontroleerd, aldus een woordvoerder.

Testkopers

Vorig jaar zijn minder boetes uitgedeeld voor de verkoop van tabakswaren aan minderjarigen dan in 2016. Hierop werd minder gecontroleerd dan een jaar eerder. In de loop van dit jaar gaat de NVWA met testkopers ofwel mystery guests aan de slag om te kijken of de leeftijdsgrens van 18 jaar wordt gehandhaafd. Nu kan alleen een boete worden uitgedeeld als een partij op heterdaad wordt betrapt.

Verder gaat het met de naleving over het algemeen goed, aldus Blokhuis. Dat het rookverbod in de horeca inderdaad steeds beter wordt nageleefd, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Intraval. Dat bekeek in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 400 cafés en discotheken en stelde vast dat ruim 90 procent van deze bedrijven rookvrij is. Roken in de horeca is verboden, omdat bezoekers en werknemers recht hebben op een rookvrije omgeving.

Rookruimtes